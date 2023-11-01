شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات الاجتماعية" تحسم الجدل.. سن التقاعد بالهجري أم الميلادي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أن سن التقاعد للموظف في نظام التأمينات الاجتماعية سيظل بالهجري.

جاء ذلك ردًا على الاستفسارات المتعددة حول الآلية الجديدة لاحتساب العمر التقاعدي بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد التاريخ الميلادي في كافة المعاملات.

احتساب العمر التقاعدي

وأكدت المؤسسة أنه في حالة حدوث أي تعديلات في هذا الصدد، سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية للمؤسسة، وذلك لتوضيح الآلية النهائية لاحتساب العمر التقاعدي للموظف المدني.

ويأتي هذا القرار بعدما وافق مجلس الوزراء، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة.