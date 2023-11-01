شكرا لقرائتكم خبر عن تمرين "رصد3" يرفع جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع الظواهر الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، اليوم الأربعاء، بجدة تمرين "رصد3". بحضور ممثلي 33 جهة منضوية تحت الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، لتعزيز التعاون ومواءمة إجراءاتها في التعامل مع الظواهر الجوية، فيما يستمر التمرين إلى غد الخميس.

الاستعداد للتعامل مع الظواهر الجوية المحتملة

وبين الرئيس التنفيذي أن التمرين يهدف لرفع مستوى الجاهزية في التعامل مع الظواهر الجوية المحتملة على أجواء المملكة وتعزيز ودعم الجهات المشاركة في تنفيذ المهام والمسؤوليات في الحالات الطارئة ضمن آلية الإنذار المبكر من الظواهر الجوية، وتفعيل التعاون والتطور المستمر من خلال تنفيذ التمرين والفرضيات المشتركة التي تساعد على تحقيق التكامل مع جميع الجهات المشاركة، مشيرًا إلى أن المركز مستعد لتوفير كافة متطلبات الجهات المعنية للمساهمة في تسهيل مهامها الميدانية في الحفاظ على الأرواح وسلامة الممتلكات.

فعاليات اليوم الأول

واستعرض المركز في اليوم الأول للتمرين بحضور ممثلي الجهات المشاركة، القدرات والممكنات التي يمتلكها المركز وأبرز برامجه وأعماله. إضافة إلى الآلية المحدثة للإبلاغ عن الظواهر الجوية. كما تمت الإجابة على أبرز النقاط والاستفسارات الموجهة من ممثلي الجهات المشاركة. فيما يطلق المركز يوم غدٍ التمرين الفعلي بإجراء فرضية لظاهرة جوية مؤثرة على إحدى مناطق المملكة

يشار إلى أن إطلاق التمرين يأتي تنفيذا لتوصيات ورشة العمل الوطنية المتعلقة بتحديث آلية الإبلاغ والتعاون في التعامل مع الظواهر الجوية، التي عقدها المركز في يونيو الماضي بالرياض والتي أعلن من خلالها عن الآلية المحدثة للتعامل مع الظواهر الجوية.