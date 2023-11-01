شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وقال وزير الدفاع على حسابه عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "التقيت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. استعرضنا علاقاتنا التاريخية، وأكدنا شراكتنا الاستراتيجية الدفاعية، ودور بلدينا الريادي في تحقيق السلم والأمن الدوليين. بحثنا المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، ورؤية بلدينا في حفظ الأمن ودعم الاستقرار".