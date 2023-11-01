شكرا لقرائتكم خبر عن لتمكين الصناعات المحلية..صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز يتعاون مع وزارة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز التنموي بالدمام، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة، تهدف إلى تمكين قطاع الأعمال والصناعات المحلية المبتكر في القطاع الصحي، على هامش ملتقى الصحة العالمي في الرياض.

وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج ومبادرات وورش عمل مخصصة بقطاع ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والعمل على مسرعات أعمال متخصصة في المجال الصحي وتقديم الحلول التمويل المتاحة لرواد الأعمال المستثمرين وإطلاق حاضنة أعمال تابعة لوزارة الصحة ومركز بيادر للخدمات الأعمال التابع لصندوق الأمير سلطان التنموي.

فرص واعدة

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي، حسن الجاسر، أن المملكة تمر اليوم بمرحلة جديدة وواعدة وتزخر بالفرص المدفوعة بالأهداف التي حددتها رؤية المملكة 2030 في دعم المشاريع الوطنية وتوطين الصناعات في عدة قطاعات والتي منها القطاع الصحي وهذا الأمر الذي يسعى الصندوق لتحقيقه من خلال تقديم الدعم المالي والمعرفي لرواد الأعمال والمستثمرين في القطاع الصحي.

من جانبها أشارت نائب الرئيس هناء الزهير إلى أهمية دعم المشاريع الريادية في القطاع الصحي من خلال التعاون مع وزارة الصحة وحث رواد الأعمال ليكونوا داعمين في التحول الصحي وتطوير الفرص الريادية والاستثمار رية وإطلاق مشاريع ناشئة ذات إمكانيات عالية لتطوير خدمات القطاع الصحي.