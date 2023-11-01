شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في اجتماع وكلاء وزارات الداخلية بمجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس وكيل وزارة الداخلية هشام بن عبدالرحمن الفالح، وفد المملكة المشارك في اجتماع وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحضيري للاجتماع الـ (40) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقش الاجتماع، الذي عقد في سلطنة عمان، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما توصلت إليه اللجان الأمنية المختصة، وما استجد من أعمال.