شكرا لقرائتكم خبر عن بعملية جراحية معقدة.. إنقاذ شاب تعرض لحادث مروري بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي في قسم جراحة العظام بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 25 عاماً.

وأوضح تجمع الجوف الصحي أن المريض قد وصل لطوارئ المستشفى، ويعاني من كسور معقدة في منطقة الحوض، إثر تعرضه لحادث سير، وقدمت له الإسعافات الأولية بشكل عاجل وخضع لفحوص سريعة لتقييم الحالة.

وبعد عمل الفحوصات الطبية كاملة تبين أن المريض يعاني من تهشم شديد في عظام منطقة الحوض "العظم الحقي".

عملية جراحية معقدة

وعقب استقرار حالة المريض واكتمال الفحوصات المطلوبة، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية معقدة لتثبيت كسر الحوض، إذ أجري تثبيت لكسر الحوض، وذلك باستخدام صفائح ومسامير طبية.

وتكمن خطورة هذه العمليات وصعوبتها ليس فقط على طبيعة الكسر المعقدة، وإنما بوجود شرايين وأعصاب متداخلة قريبة من المنطقة، وتكللت العملية بالنجاح، وخرج المريض من المستشفى بحالة جيدة.