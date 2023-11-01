شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز التعاون في مجالات التعليم ..وزير التعليم يلتقي نظيره في روسيا الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير التعليم في جمهورية روسيا الاتحادية الدكتور سيرجي كرافتسوف، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم، وبحث الفرص التعليمية بين المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية.

واستعرض اللقاء تبادل الخبرات في مجالات التدريب، والطفولة المبكرة، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، إضافة إلى منهجيات تعليم الطلبة الموهوبين، وتطوير المناهج وتضمينها القيم في الممارسات التعليمية.

تنمية القدرات البشرية

كما بحث الجانبان التعاون في دعم برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى تطوير مهارات أبناء وبنات المملكة، ورفع مستوى المعرفة والكفاءة لديهم، وتهيئتهم لسوق العمل المستقبلي.

وتطرق اللقاء إلى ملف تبادل المنح الدراسية، وابتعاث الطلبة السعوديين للدراسة في روسيا الاتحادية.