السعودية | وزير الموارد البشرية يرأس اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في الرباط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم بمدينة الرباط في المملكة المغربية, اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته الـ116، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي.

وأكد معاليه في بداية الاجتماع استمرار دعم الجهود الهادفة إلى النهوض بمستوى التنمية الإدارية في وطننا العربي، من خلال رؤى مشتركة، وبرامج عمل ترتكز على أسس علمية، وخطط منهجية سليمة؛ للوصول إلى التطلعات المعقودة على هذه المنظمة من قبل قياداتنا العربية، مشيراً إلى أهمية تحقيق تنمية إدارية مستدامة، من خلال تطوير منظومة تقنية المعلومات بالمنظمة؛ لتحقيق تحول رقمي حقيقي أكثر كفاءة وفعالية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها؛ متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، واستعراض مشروع تطوير منظومة تقنية المعلومات بالمنظمة، إضافة إلى تحديد موعد انعقاد المجلس التنفيذي والجمعية العمومية خلال العام 2024.

حضر الاجتماع معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله الغريري.