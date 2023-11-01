السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمي في مملكة الدانمارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير التعاون الانمائي وسياسة المناخ العالمي في مملكة الدانمارك دان يورجنس.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ، واستعراض مبادرات وجهود المملكة في الحد من آثار التغيُّر المناخي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.