السعودية | “الأرصاد” تطلق تمرين “رصد3” لمواءمة إجراءات الجهات مع آلية التعامل مع الظواهر الجوية المحدثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلق الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، بجدة اليوم ، تمرين (رصد3)، بحضور ممثلي 33 جهة منضوية تحت الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية لتعزيز التعاون ومواءمة إجراءاتها في التعامل مع الظواهر الجوية والذي يستمر لمدة يومين.

وبين الدكتور غلام أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية في التعامل مع الظواهر الجوية المحتملة على أجواء المملكة، وتعزيز ودعم الجهات المشاركة في تنفيذ المهام والمسؤوليات في الحالات الطارئة ضمن آلية الإنذار المبكر من الظواهر الجوية، وتفعيل التعاون والتطور المستمر؛ من خلال تنفيذ التمرين والفرضيات المشتركة التي تساعد على تحقيق التكامل مع جميع الجهات المشاركة.

وأشار إلى أن المركز مستعد لتوفير جميع متطلبات الجهات المعنية للمساهمة في تسهيل مهامها الميدانية في الحفاظ على الأرواح وسلامة الممتلكات.

بعد ذلك جرى استعراض القدرات والممكنات التي يمتلكها، والآلية المحدثة للإبلاغ عن الظواهر الجوية كما تمت الإجابة على أبرز النقاط والاستفسارات الموجهة من ممثلي الجهات المشاركة، فيما يطلق المركز غداً التمرين الفعلي بإجراء فرضية لظاهرة جوية مؤثرة على إحدى مناطق المملكة.

يذكر أن إطلاق التمرين يأتي تنفيذًا لتوصيات ورشة العمل الوطنية المتعلقة بتحديث آلية الإبلاغ والتعاون في التعامل مع الظواهر الجوية، التي عقدها المركز في يونيو الماضي بالرياض والتي أعلن من خلالها عن الآلية المحدثة للتعامل مع الظواهر الجوية.