تحديد موعد الدوام الشتوي في مدارس ينبع

تبدأ مدارس محافظة ينبع يوم الأحد المقبل، بتطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها (بنين - بنات).

وأوضحت إدارة التعليم بمحافظة ينبع أن الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب سيكون الساعة في الساعة 7:30 ، وتبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:45، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي للطالبات في الساعة 7:15 وتبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:30.