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تحديد موعد الدوام الشتوي في مدارس ينبع

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تبدأ مدارس محافظة ينبع يوم الأحد المقبل، بتطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها (بنين - بنات).

وأوضحت إدارة التعليم بمحافظة ينبع أن الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب سيكون الساعة في الساعة 7:30 ، وتبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:45، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي للطالبات في الساعة 7:15 وتبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:30.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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