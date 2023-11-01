تحديد موعد الدوام الشتوي في مدارس ينبع

وأوضحت إدارة التعليم بمحافظة ينبع أن الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب سيكون الساعة في الساعة 7:30 ، وتبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:45، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي للطالبات في الساعة 7:15 وتبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:30.
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