لليوم الثاني على التوالي.. أبها تسجل أعلى كميات لهطول الأمطار سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت (14.2) ملم في حديقة السودة بمحافظة... الرياض : الرياض : دوت الخليج 17 ربيع الثاني 1445 هـ 17 ربيع الثاني 1445 هـ مشروع لتعديل مخالفات وعقوبات نظام العمل الخاصة بمكاتب وشركات الاستقدام طرحت منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 38 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 11 جهة حكومية؛ لتمكين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 ربيع الثاني 1445 هـ 17 ربيع الثاني 1445 هـ انطلاق أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني بنسخته الثالثة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه - حفظه الله -، أعلن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 ربيع الثاني 1445 هـ 17 ربيع الثاني 1445 هـ تحديد موعد الدوام الشتوي في مدارس ينبع تبدأ مدارس محافظة ينبع يوم الأحد المقبل، بتطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها (بنين - بنات).وأوضحت... ينبع: دوت الخليج ينبع: دوت الخليج 17 ربيع الثاني 1445 هـ 17 ربيع الثاني 1445 هـ الطائف تنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة (UCCN) في اليوم العالمي للمدن، انضمت 55 مدينة إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة (UCCN)، بعد أن عينتها المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي.وتم... الطائف: دوت الخليج الطائف: دوت الخليج 17 ربيع الثاني 1445 هـ 17 ربيع الثاني 1445 هـ أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من المناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 ربيع الثاني 1445 هـ 17 ربيع الثاني 1445 هـ مليون متدرب من الباحثين عن العمل والطلاب وفرت الحملة الوطنية للتعهد بالتدريب، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الشركاء في القطاع الخاص مارس... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 17 ربيع الثاني 1445 هـ 17 ربيع الثاني 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر تحويل الدراسة المسائية عن بعد في جميع مدارس تعليم مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.