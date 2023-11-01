تحويل الدراسة المسائية عن بعد في جميع مدارس تعليم مكة

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لليوم الثاني على التوالي.. أبها تسجل أعلى كميات لهطول الأمطار
سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت (14.2) ملم في حديقة السودة بمحافظة...
مشروع لتعديل مخالفات وعقوبات نظام العمل الخاصة بمكاتب وشركات الاستقدام
طرحت منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 38 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 11 جهة حكومية؛ لتمكين...
انطلاق أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني بنسخته الثالثة
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه - حفظه الله -، أعلن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن...
تحديد موعد الدوام الشتوي في مدارس ينبع
تبدأ مدارس محافظة ينبع يوم الأحد المقبل، بتطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها (بنين - بنات).وأوضحت...
الطائف تنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة (UCCN)
في اليوم العالمي للمدن، انضمت 55 مدينة إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة (UCCN)، بعد أن عينتها المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي.وتم...
أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية...
مليون متدرب من الباحثين عن العمل والطلاب
وفرت الحملة الوطنية للتعهد بالتدريب، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الشركاء في القطاع الخاص مارس...
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