الكشف عن الطول المناسب للمرأة والرجل للقبول في الكليات العسكرية

أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن التعديل الجديد الذي تم إجراؤه على نظام الكليات العسكرية والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
شملت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء تعديل النص في المادة 15 وإلغاء المادة 18 من النظام.
وتنص الفقرة المعدلة على أنه يجب أن يكون طول المتقدم متناسبًا مع وزنه، وتحدد الحد الأدنى للأفراد كالتالي: للرجال – 165 سم/ 52 كجم، وللنساء – 158 سم/ 47 كجم. كما يتطلب قبول المتقدم وجود مؤشر كتلة الجسم المناسب وفقًا لما يحدده اللائحة الداخلية.
تجدر الإشارة إلى أنه تمت إضافة الحد الأدنى لتناسب طول المرأة المتقدمة مع وزنها، حيث كانت الفقرة المتعلقة بتناسب الطول والوزن مقتصرة سابقًا على المتقدمين من الذكور.
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