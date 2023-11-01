شكرا لقرائتكم خبر عن احذر منها.. الوجبة الأكثر خطورة على الجسم" تعرف عليها الآن قبل فوات الآوان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

حددت أخصائية تغذية، وجبة العشاء التي تشكل خطراً على صحة الجسم وتسببها بزيادة الوزن.

وقالت الدكتورة الروسية أوكسانا ميخاليفا، أن أخطر عشاء من حيث زيادة الوزن هو البطاطس المقلية مع اللحم، لما تحتويه من الدهون والكربوهيدرات والملح

والكثير من الدهون والكربوهيدرات البسيطة، التي تتحول إلى كتلة دهنية في الجسم ويتم تخزينها احتياطيا لسنوات عديدة في منطقة الخصر.

يحدد محفزات الإصابة بسرطان الأمعاء وبحسب الطبية فإن تناول مثل هذه الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية السهلة الهضم في المساء لا يوفر الفرصة لحرق هذه السعرات الحرارية، كما يؤدي إلى اضطراب عملية إنتاج هرمونات “حرق الدهون” ليلا ويحفز إفراز الأنسولين الذي يسبب تكوين الدهون الحشوية في الجسم.

ونصحت بعدم تناول وجبة العشاء في وقت متأخر، والحرص على تناولها قبل 2-3 ساعات من موعد النوم، مع ضرورة أن يكون العشاء خفيفا.