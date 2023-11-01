انت الان تتابع خلال الفترة من 2 – 4 نوفمبر الجاري .. اتحاد السيارات والدراجات النارية ينظم الجولة الختامية لمنافسات الدرفت وكسر الزمن والأوتوكروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

يستضيف ميدان ديراب في الرياض، الجولة الختامية لمنافسات الدرفت وكسر الزمن والأوتوكروس، خلال الفترة من 2 – 4 نوفمبر الجاري، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويشارك يوميًا أكثر من 80 متسابقًا ضمن نخبة السائقين والسائقات في السعودية والمنطقة، ومن المقرر أن تنظم، الخميس، منافسات الدرفت، وكسر الزمن «الجمعة»، والأوتوكروس «السبت».

وستحدد نتائج هذه الجولة بطل الموسم في كل فئة، إلى جانب بطل الموسم للبطولة ككل، في الوقت الذي كثّف فيه المتسابقون استعداداتهم لخوض الجولة الختامية في البطولة، وسط توقعات باستمرار الندية بعد المستويات التي قدمها المشاركون في الجولتين الماضيتين.

وقبيل انطلاق الجولة الأخيرة، يتصدر فادي يوسف حمادة الترتيب العام لبطولة الأوتوكروس برصيد 43 نقطة، أمام سعيد الموري صاحب المركز الثاني «30 نقطة» وأحمد بن خنين، الثالث بـ«25 نقطة».

فيما يتصدر أحمد بن خنين الترتيب العام لبطولة كسر الزمن «43 نقطة»، ويليه بالرصيد نفسه فادي يوسف حمادة، ثم يزيد سمير الصهيل في المركز الثالث.

وفي بطولة الدرفت، يتصدر عبد العزيز فيصل المواش ترتيب فئة الهواة، والمعتز محمد أمين جان ترتيب فئة شبه المحترفين، وبدر عبد الملك الشريهي ترتيب فئة المحترفين.