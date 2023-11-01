وفاة والدة الفنان "سعد جمعة"

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محمد بن مسعود - الدمام - فُجع الفنان سعد جمعة بوفاة والدته هيا المهوس -رحمها الله- بعد معاناة طويلة مع المرض، وقد أُديت الصلاة عليها عصر هذا اليوم الأربعاء بجامع الأمير فهد بن محمد بالحائر، ثم ووريت الثرى بمقبرة المنصورية.

والعزاء بمنزل ابنها سعد بالرياض.

"الخليج 365" التي آلمها النبأ تقدم صادق العزاء للفنان سعد وأشقائه (حسين ومحمد وماجد)، وشقيقاته، وأحفاد المرحومة.

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