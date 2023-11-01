انت الان تتابع توقُّعات برياح شديدة السرعة.. "الأرصاد" يرفع درجةَ التنبيه إلى اللون الأحمر على "الشرقية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - رفع المركزُ الوطني للأرصاد، مساء اليوم، درجةَ الإنذار إلى اللون الأحمر في المنطقة الشرقية، متوقّعًا رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار تبدأ الساعة الواحدة مساء، وحتى الساعة الواحدة فجر الخميس، ويشمل كلًّا من: الدمام، والخبر، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخفجي.

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