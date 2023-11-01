منسوبو جامعة طيبة يهنئون "الرشيد" بصدور الموافقة السامية بتكليفها رئيسًا للجامعة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 6:52 مساءً

أعلن مجلس شؤون الجامعات، صدور الموافقة السامية على تكليف الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد رئيسة لجامعة طيبة. وبهذه المناسبة، قدم وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات التهنئة للدكتورة نوال بن محمد الرشيد بالثقة بصدور موافقة المقام السامي الكريم على تكليفها رئيسةً للجامعة، داعيًا الله أن يوفقها لخدمة الوطن وقيادته. ونشر الحساب الرسمي لجامعة طيبة على منصة "إكس"، تهنئة للدكتورة نوال الرشيد، بمناسبة صدور الموافقة السامية بتكليفها رئيسًا للجامعة. وكانت "الرشيد" قد شغلت منصب وكيلة الشؤون التعليمية لـ”جامعة الأميرة" نورة بنت عبدالرحمن.

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