انت الان تتابع الفتح يطرح تذاكر مباراة الهلال.. والأسعار تبدأ من 30 وحتى 650 ريالاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 6:55 مساءً

أعلن نادي الفتح اليوم الأربعاء طرح تذاكر مباراته مع الهلال ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين. ويستضيف الفتح رابع الترتيب بـ 23 نقطة نظيره الهلال متصدر جدول الترتيب بـ29 نقطة، الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية. وكشفت إدارة الفتح أن أسعار التذاكر ستكون مطروحة للبيع على ثلاث فئات هي: المنصة وقيمة التذكرة 650 ريالاً ، الموحدة 75 ريالاً، ومخفضة 30 ريالاً. وحددت إدارة النادي البوابتين (2،3) لجماهير الفتح فيما ستكون البوابة رقم 5 مخصصة لدخول جماهير الهلال.

كانت هذه تفاصيل خبر الفتح يطرح تذاكر مباراة الهلال.. والأسعار تبدأ من 30 وحتى 650 ريالاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.