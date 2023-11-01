تراند اليوم : باحثون يكشفون أصل تكوين تمثال " أبو الهول " في مصر 

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة نيويورك ، عن اكتشاف لغز كيفية بناء تمثال أبوالهول منذ أكثر من 4500 عام .

تمثال الحجر الجيري

وقال الباحثون أنه يعتقد ان الوجه التفصيلي للتمثال الشهير من الحجر الجيري ، كان على الأرجح محفورا يدويا على يد عمال بناء حجريين ، لكنهم لم يتوصلوا أبدا إلى كيفية إنشاء الجسم الضخم ذو الطبقات .وفقا ل " نيويورك بوست".

تكوينات من التعرية

وقال ليف ريستروف، كبير معدي الدراسة، في بيان: "تقدم النتائج التي توصلنا إليها قصة أصل محتملة لكيفية ظهور التكوينات الشبيهة بتلك الموجودة في تمثال الهول، من التعرية.

وأضاف ، وأظهرت تجاربنا المعملية أن الأشكال التي تشبه تمثال أبو الهول بشكل مدهش يمكن أن تأتي في الواقع من المواد التي تتآكل بسبب التدفقات السريعة".

وأسفرت التجربة عن "رأس" أسد، و"رقبة" قصيرة، و"أقدام" موضوعة في الأمام على الأرض، و"ظهر" مقوس.

نظرية فاروق الباز

واختبرت التجربة، النظرية التي اقترحها الجيولوجي فاروق الباز في عام 1981، والذي ادعى أن أبو الهول العظيم تم إنشاؤه بشكل طبيعي عن طريق الرياح التي أدت إلى تآكل الرمال.