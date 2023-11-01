تراند اليوم : بالصور .. تفاصيل لقاء وزير الدفاع " خالد بن سلمان "ونظيره الأمريكي في واشنطن

صحيفة الخليج 365 - واس : استقبل معالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفور وصول سموه لمقر وزارة الدفاع الأمريكية أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية، استُعرض فيها حرس الشرف، وعزف خلالها السلام الوطني للبلدين، ثم دوّن سموه في سجل الزيارات الرسمية كلمة بهذه المناسبة.

بعد ذلك، عقد سمو وزير الدفاع ومعالي وزير الدفاع الأمريكي جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والتأكيد على الشراكة الإستراتيجية بينهما في المجال العسكري والدفاعي، وسُبل تعزيزها وتطويرها، ودور البلدين الريادي إقليميًا ودوليًا في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

كما بحث سمو وزير الدفاع ومعالي وزير الدفاع الأمريكي آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، وفق رؤية البلدين المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن وأوتاوا العميد الطيران الركن سلمان بن عوض الحربي.