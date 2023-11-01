تراند اليوم : بيان أمني بشأن القبض على امرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد شوارع الرياض

وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها ، وإحالتها إلى النيابة العامة.

صحيفة الخليج 365 : ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض امرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع العامة ومخالفة الآداب العامة .

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية