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تراند اليوم : بيان أمني بشأن القبض على امرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد شوارع الرياض

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صحيفة الخليج 365 : ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض امرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع العامة ومخالفة الآداب العامة .

وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها ، وإحالتها إلى النيابة العامة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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