تراند اليوم : شاهد .. أحدث ظهور لمدرب المنتخب السابق خليل الزياني يغني "الله الله يا منتخبنا"

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول أحدث ظهور لمدرب المنتخب السابق خليل الزياني في إحدى المناسبات.

وظهر الزياني في مجلس رجل الأعمال "عبدالرحمن العطيشان" الذي حضره عدد من المواطنين .

وكان الزياني يمسك بيد العطيشان بينما يغني أحدهم أغنية " الله الله يا منتخبنا" حيث كان يردد الحضور خلفه.

من هو الزياني

يذكر أن الزياني البالغ من العمر 76 عاما ولد في الدمام بالمنطقة الشرقية، وبدأ مسيرته كلاعب في نادي الاتفاق منذ عام 1962 وقائد للفريق الأول منذ عام 1965م حتى 1972، حقق مع الاتفاق كلاعب كأس ولي العهد عام 1965 وكأس الملك عام 1968.