شكرا لقرائتكم خبر إزالة التشوهات البصرية في الشرقية بـ2023 جولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما قامت الأمانة بتنظيف 1608حدائق واستبدال وصيانة 5589 حاوية، وتعقيم 380908 حاويات وتنفيذ 20 حملة نظافة ضمن برنامج إماطة، وإزالة 110 ملصقات إعلانية مخالفة ومشوهة للمنظر العام على واجهات المنشآت التجارية وعدادات الكهرباء والمياه في مدينة الظهران.
من جانب آخر أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة «بيتك أجمل» والتي تهدف إلى تشجيع سكان وسط الدمام على زراعة الأشجار والعناية بها ورفع مستوى الوعي بأهميتها والمحافظة على البيئة، مؤكدة حرصها على مواصلة أعمال النظافة، ومتابعة الأعمال المتعلقة بالصحة العامة، وإزالة التشوهات البصرية.
نتائج الجولات:
- رفع 169525 طنا من مخلفات الأنقاض.
- تركيب 1104 بطاقات ذكية على الحاويات.
- معالجة 25152 بلاغا.
- رفع 1661 سيارة تالفة.
- إصدار 3964 تصريحا للشركات للدخول للمدفن.
- تنظيف 1608حدائق.
- صيانة 5589 حاوية.
- تعقيم 380908 حاويات.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة التشوهات البصرية في الشرقية بـ2023 جولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.