القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بذكرى اليوم الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. من جهته، هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

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