«حقوق الإنسان»: آفة المخدرات ترفع معدلات الجريمة

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واقامت الجمعية، بمركز الملك سلمان الاجتماعي، أمس الأول، ندوة بعنوان «مجتمع واعٍ لحماية أفراده من المخدرات»، تزامنا مع الحملة الأمنية التي تهدف إلى حماية المجتمع وأفراده من آفة المخدرات، والتي شارك فيها عدد من القطاعات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وافتتح الندوة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد الفاخري، بكلمة بين فيها أثر آفة المخدرات، وتهديدها على بعض من حقوق الإنسان، وتسببها في زيادة معدلات الجريمة.
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