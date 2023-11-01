شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين" تقدم الخدمات الإرشادية للزوار بكل اللغات وعلى مدار الساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتيح الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات الإرشاد المكاني في المسجد الحرام عبر (22) موقعًا. تشمل أيضًا تقديم خدمات إثرائية وثقافية على مدار 24 ساعة، بأكثر من (50) لغة عالمية. ويمكن لغير الناطقين باللغة العربية الاستفادة من خدمات الترجمة والبث المباشر للدروس والخطب بلغاتٍ عدة.

أبرز الخدمات المقدمة للمستفيدين

كما يمكن لقاصدي المسجد الحرام الاستفادة من خدمة إرشاد السائلين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، والإرشاد الزماني الذي يُمكنهم من معرفة أوقات الصلوات والدروس والمحاضرات ومواعيد زيارة المتاحف والمعارض، والإرشاد الثقافي لإثراء تجربتهم بالمعلومات الثقافية والتاريخية، والأرقام المتعلقة بالمسجد الحرام، ومراكز الاستعلامات الخارجية للاستدلال الشامل عن كافة الخدمات وأماكن تقديمها.

ويضاف إلى ذلك البطاقة الإرشادية باللغات وهي بطاقة تحتوي على مجموعة من الروابط (باركودات)؛ تُسهل عملية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المقدمة للغات والترجمة، ومنها تطبيق منصة منارة الحرمين الشريفين، إضافة إلى خرائط تفاعلية تدل على المواقع في المسجد الحرام.

خدمة الخريطة التفاعلية

وتدعم خدمة الإرشاد المكاني في رحاب المسجد الحرام مقدمي الخدمات الأخرى بالترجمة اللفظية بواسطة (74) مترجمًا؛ لتمكينهم من تقديم خدماتهم بعدة لغات، ومقاطع مرئية توضح الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين.

ويُمكن للقاصد تجربة الخدمات الرقمية للإرشاد المكاني باستخدام نظام الملاحة (GPS)، للوصول إلى خدمة الخريطة التفاعلية الرقمية باستخدام 200 "QR" رقمي موزعة في كافة أنحاء المسجد الحرام.

وتهدف الخريطة التفاعلية الرقمية إلى تسهيل الوصول والتنقل على قاصدي البيت العتيق، وتحديد مواقع الشعائر الدينية، ومعالم الجذب الرئيسية، بما فيها صحن المطاف و مبنى المسعى، وكيفية الوصول إليه عبر مسارات حركة مباشرة، والتي يتمكن من خلالها ضيف الرحمن من تحديد موقعه الفعلي، وتحديد وجهته المطلوبة باستخدام الهاتف المحمول بنظامي IOS و Android.

وتتيح الخريطة التفاعلية الرقمية كافة المرافق التي تقدمها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومنها الأبواب والمكتبة ودورات المياه ومكاتب الإرشاد، وخدمة تقديم العربات اليدوية والكهربائية، والسلالم الكهربائية، والمصاعد، والمشافي الميدانية والجسور، ومناطق الصيانة والعمل، كما تراعي الخريطة التنوع الثقافي الذي يحتضنه المسجد الحرام من خلال إضافة (6) لغات وهي اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأردو، والإندونيسية، والتركية.

دليل الإرشاد الورقي

ويقدم لضيف الرحمن دليل الإرشاد "الورقي" بـ4 لغات؛ كما يعزز (نظام مكاني) دور المنظومة الإرشادية من خلال تحديد موقع المستخدم، وإمكانية تحديد مساره الخاص الذي يرغب بالتوجه إليه.

وتتوزع في أرجاء المسجد الحرام لوحات إرشادية داخلية وخارجية تدل على المواقع والخدمات، وتساهم في تنظيم حركة الحشود، وتقليل الازدحام والتدافع، مما يوفر تجربة أفضل للجميع.