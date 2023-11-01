شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تحقق جائزة أفضل تعاون عملياتي في ضبط شبكات تهريب المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت وزارة الداخلية- ممثلةً بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات- جائزة المركز الأول لأفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي أدى لضبط شبكات تهريب المخدرات لعام 2023.

ونظمت المسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، على هامش المؤتمر العربي الـ 37 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، المنعقدة أعماله في عمّان.

وسلّم وزير الداخلية الأردني، مازن بن عبدالله الفرايه، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، الجائزة لمساعد مدير عام مكافحة المخدرات للعمليات اللواء تركي عبدالعزيز الهزاني.