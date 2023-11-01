شكرا لقرائتكم خبر عن "تحول جذري"..رئيس مايكروسوفت يكشف كيف سيغير الذكاء الاصطناعي اقتصاد المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، على أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية الاقتصادية بالمملكة، وذلك خلال حديثه في فعالية حضرها بالرياض تناولت "الذكاء الاصطناعي.. حقبة جديدة".

والتقى خلال حضوره لهذه الفعالية بأبرز قادة الأعمال المحليين والمسؤولين الحكوميين ومجموعة رائدة من المطورين التقنيين، ونوّه خلال ذلك بالدور البارز الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في توفير فرص جديدة؛ لتعزيز الاقتصادي الرقمي في المملكة، بما يضمن الارتقاء بجودة حياة مواطنيها تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تحول جذري

أوضح ناديلا، في تصريح له بهذه المناسبة أن الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولًا جذريًا في مستوى إنتاجية الأفراد ويعزز الابتكار في المؤسسات وقطاعات الأعمال على الصعيدين العالمي والمحلي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وأثنى على الجهود المبذولة من قبل المؤسسات السعودية في القطاعين الحكومي والخاص لتكريس هذه التقنيات في تحفيز الابتكار وتقديم فرص وفيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وخلال الفعالية، جرت مناقشة بين معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، حول سُبل إستراتيجيات توظيف أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وهدف هذا النقاش إلى تسريع تحقيق رؤية المملكة لتحولها إلى مجتمع رقمي يضمن حكومة رقمية متقدمة واقتصاد رقمي مزدهر، وتعزيز مستقبل مبتكر يصب في صالح الجميع دون استثناء.