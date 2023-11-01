2023 جولة لإزالة التشوهات

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 جولة ميدانية في حاضرة الدمام، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية والمحافظة على الصحة العامة، وأسفرت عن رفع 169525 طناً من مخلفات الأنقاض وتركيب 1104 بطاقات ذكية على الحاويات، ومعالجة 25152 بلاغاً عبر رقم المركز الموحد 940، إضافة إلى رفع 1661 سيارة تالفة وإصدار 3964 تصريحاً للشركات للدخول للمدفن.

كما قامت الأمانة بتنظيف 1608حدائق واستبدال وصيانة 5589 حاوية، وتعقيم 380908 حاويات وتنفيذ 20 حملة نظافة ضمن برنامج إماطة، وإزالة 110 ملصقات إعلانية مخالفة ومشوهة للمنظر العام على واجهات المنشآت التجارية وعدادات الكهرباء والمياه في مدينة الظهران.

من جانب آخر أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة «بيتك أجمل» والتي تهدف إلى تشجيع سكان وسط الدمام على زراعة الأشجار والعناية بها ورفع مستوى الوعي بأهميتها والمحافظة على البيئة، مؤكدة حرصها على مواصلة أعمال النظافة، ومتابعة الأعمال المتعلقة بالصحة العامة، وإزالة التشوهات البصرية.