جاء ذلك في تقريرٍ لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال (44) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي. وشهدت منطقة عسير تسجيل بللحمر بأبها (6.8) ملم، والشغف (5.4) ملم، وشعار(4.2) مم، وتنومة (5.2) مم، فيما سجّلت محافظة الزلفي بمنطقة الرياض بـ(7.5) مم، والبطين (7.0) ملم، وروضة السبلة (5.5) مم، والغاط (3.6) مم.
وفي منطقة القصيم سجّلت النبهانية (8.6) ملم، والبكيرية (5.5) ملم، والمذنب (5.4) ملم، وعنيزة (5.2) مم، ومطار القصيم (4.3) مم، وسجّلت الدمام، في المنطقة الشرقية (2.8) ملم، وفي الحدود الشمالية سجل مطار عرعر (6.0) مم، وأم خنصر بعرعر (1.8) مم.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني على التوالي.. أبها تسجل أعلى كميات لهطول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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