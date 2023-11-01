توعية ملاك المباني بالامتثال

وتتضمن الحملة بث الرسائل التوعوية لملاك المباني ومختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى التوعية الميدانية عبر المراقب المجتمعي والمتطوعين.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الالتزام بإصدار شهادة الامتثال للمباني سواء كانت تتبع قطاع الأعمال أو الأفراد والمستثمرين، مبينا أن الشهادة تصدر مرة واحدة وتجدد عند انتهائها بعد 3 سنوات.
وأفاد أن معرفة المباني الملزمة بالحصول على شهادة امتثال المباني متاحة عبر المستكشف الجغرافي لشهادة امتثال المباني على منصة بلدي.
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