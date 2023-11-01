ضبط امرأة لتعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع العامة بالرياض

ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض القبض على امرأة ظهرت في مقطع فيديو وهي تعطل حركة المرور في أحد الشوارع العامة وتخالف الآداب العامة. تم إيقاف المرأة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.

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