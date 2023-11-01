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عدن - ياسمين التهامي -

هذه 5 أطعمة إحذر من تسخينها قبل اكلها

هناك خمسة أطعمة كثيراً ما يتناولها الانسان بشكل روتينياً وخاصة المرتبطين بوظائف ولا يستطيعون تحضيرها في اوقاتها .

الا انه مع تسخينها تتفاعل بعضعها مع البكتيريا التي تظهر خلال عملية تخزينها او بسبب تكسر البروتينات الموجوده بداخلها

وحذر المجلس الأوروبي للمعلومات الغذائية ووكالة المعايير الغذائية من تسخين هذا الأطعمة الخمسة، وفقا لما نشرته صحيفة "إندبندنت".

الدجاج

يحوي الدجاج على كميات معينة من السالمونيلا وكذلك البيض، وهي آمنة في الحالات الطبيعية، لكن عند إعادة التسخين في الميكروويف، حيث لا تصل الموجات الحرارية لجميع الأجزاء بطريقة متجانسة، وهذا يعني أن بعض الأماكن تطهى أسرع من غيرها، ولا ينصح بإعادة تسخين الدجاج لأنه يحوي كميات عالية من البروتين التي يمكن أن تتكسر.

البطاطا

أيضًا المشكلة مع البطاطا المطبوخة تبدأ قبل إعادة التسخين، حيث أنها في درجات حرارة الغرفة، قابلة لأن تنمو فيها مواد تسبب التسمم الغذائي، ولا يمكن التخلص من هذه السموم بالتسخين، لذا ينصح بتناولها مباشرة بعد الطهو.

الأرز

كيفية تخزين الأرز بعد طهوه أهم من إعادة تسخينه نفسها، وفقا لوكالة المعايير الغذائية، فعند تركز الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة، يجعل الجراثيم تتكاثر فيه، ويمكن أن تنتج السموم التي تسبب القيء والإسهال، وحتى لو تم تسخينه فلن يتم التخلص منها.

السبانخ.

يندرج السبانخ والخضروات الورقية في القائمة ذاتها، فهي يمكن أن تحوي على تركيزات عالية من النترات، بحسب المكان الذي زرعت فيه، وهذه المادة ليست مؤذية تماما لكنها يمكن أن تتحول إلى مادة مسرطنة وفقا للمجلس الأوروبي، ويمكن لها أن تؤثر على قدرة الدم على حمل الأوكسجين، وتسبب عند الأطفال حالة تعرف باسم "متلازمة الطفل الأزرق"، لذا ينصح المجلس بتجنب إعادة تسخين السبانخ.

الفطر

يحوي الفطر وفقاً للمجلس الأوروبي للمعلومات الغذائية، كميات من البروتين، التي يمكن أن تتدمر بسهولة عند التسخين، وإذا لم يتم تخزينها بشكل صحيح، يمكن للفطر أن يسبب اضطرابا في المعدة.

ويقول المجلس "إذا تم تخزينها في الثلاجة لأقل من 24 ساعة، فلا توجد مشكلة في إعادة تسخينها في درجات الحرارة الموصى بها والتي تبلغ 70 درجة".