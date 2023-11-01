شكرا لمتابعة خبر عن عقيل العقيل يكشف موعد انخفاض درجات الحرارة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح محلل الطقس عقيل العقيل، أن هطول الأمطار ليست دلالة على انخفاض درجات الحرارة.

وبين العقيل أن المناطق التي تهطل فيها الأمطار تكون أدفأ من المعتاد، مشيرا إلى أن نهاية شهر نوفمبر ستنخفض درجات الحرارة.

وقال العقيل: “في شهر 11 ميلادي تبدأ درجات الحرارة في الإنخفاض بشكل كبير وسبق وسجلنا درجات ما دون الصفر في ذلك الشهر”.

يذكر أن عدة مناطق بالمملكة شهدت في الفترة الأخيرة هطولا للأمطار الغزيرة مصحوبة بحبات البرد وجريان السيول.