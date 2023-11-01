شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تطلق ختم موسم الرياض ..صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه ختمًا خاصًا بـ موسم الرياض 2023.

ويحمل الختم الجديد شعار موسم الرياض، للقادمين إلى المملكة، حيث سيكون متاحا للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال فترة إقامة فعاليات الموسم.

وانطلقت النسخة الرابعة من “موسم الرياض” الأحد الماضي، بنزال “أشرس رجل على وجه الأرض” بين فرانسيس انجانو، وتايسون فيوري، على حزام الموسم، الذي فاز فيه بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل فيوري.