شكرا لمتابعة خبر عن البروق تضئ سماء مكة المكرمة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت سماء مكة المكرمة، بروق وصواعق رعدية أثناء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة مساء اليوم الأربعاء.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر منصة «إكس» ،مشاهد لوميض البروق التي تزينت بها سماء مكة المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم عن حالة الطقس ، سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مكة المكرمة ، جازان ، عسير ، الباحة ، حائل ، القصيم .