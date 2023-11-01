انت الان تتابع "التركي": ترشح المملكة لاستضافة مونديال 2034 نتيجة لنهضة شاملة بمختلف المجالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي أن الإعلان عن ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 جاء نتيجة لما وصلت إليه المملكة من نهضة شاملة في مختلف المجالات، والتي جعلت منها مركزاً قيادياً وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية المختلفة، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.

وأوضح "التركي" أن ذلك يأتي تأكيداً على جهود السعودية في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء وتعارف الشعوب بمختلف أعراقهم وثقافاتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر "التركي": ترشح المملكة لاستضافة مونديال 2034 نتيجة لنهضة شاملة بمختلف المجالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.