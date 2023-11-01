انت الان تتابع "العلا FM".. تجسيد لمنجم تاريخي بعيون سعودية إبداعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تُعتبر محافظة العلا السعودية واجهة براقة، تلمع لها العين.. وتُشكّل العلا بتفاصيلها الثرية منجمًا للتاريخ، وتحفة يقصدها الزوار من جميع أنحاء العالم؛ فعلى أرضها التقت ثقافات إنسانية، ونمت حضارات عديدة في منطقة الحجر، أول موقع سعودي في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ويعيش الزائر بين معالمها الأثرية المدهشة متعة اكتشاف قصص مُخبَّأة في ثناياها؛ إذ تزخر صخورها برموز غامضة، ونقوش متقنة، ونصوص تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، وما زالت أرضها تفصح كل مرة عن سر آخر، يقود السعودية إلى استنتاجات تاريخية جديدة.

وقد أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا الإطلاق الرسمي لإذاعة العلا FM تجسيدًا لأهمية المحافظة التاريخية كملتقى للقوافل والحضارات من خلال منتج إعلامي وتعليمي، يبرز مدى قوة وأهمية العلا التاريخية والمعرفية، ويبرزها إعلاميًّا، ويُعرّف العالم بأثره بها كمدينة تاريخية عظيمة وترفيهية فائقة الجمال والجودة.

وحققت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة نجاحًا كبيرًا في تطوير قطاع تقنية المعلومات، واستخدام التقنية الحديثة في مختلف المجالات ومختلف قطاعات الدولة، كما أنها نجحت نجاحًا شاهقًا في التحول الرقمي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما يبلغ حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في السعودية نحو 45 مليار ريال؛ إذ تم إطلاق برنامج رواد التقنية في أربع مناطق رئيسية في السعودية، وذلك بالتعاون مع أكثر من 40 شريكًا من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، كما تم العمل على إطلاق ثمانية مراكز ابتكار في التقنيات الناشئة.

واليوم تُسخِّر السعودية قدراتها التكنولوجية في إبراز محافظة العلا عالميًّا، من خلال إذاعة العلا FM، وذلك من خلال المساهمة في توفير بنية تحتية إعلامية وفق أعلى مستوى، والاستفادة من التقنيات الحديثة والتقدم التكنولوجي في مجال الإعلام، وطرح التجارب الجديدة والمميزة والمبتكرة في هذا المجال.

وتهدف إذاعة العلا إلى أن تكون صوتًا إعلاميًّا مميزًا لمحافظة العلا، تُقدِّم محتوى معرفيًّا وترفيهيًّا وتاريخيًّا يدعمها، ضمن قطاع السياحة والتراث الثقافي والفني، وذلك على أن تقدم الإذاعة محتواها عبر مختلف المنصات مع برامج تفاعلية؛ إذ تم تشغيل ترددات جديدة لاستقبال بث الإذاعة على تردد 89.2 في الرياض، وعلى التردد 91.6 في جدة، إضافة إلى تردد 107.2 في العلا.