"التعاون الإسلامي" تدين مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا للمرة الثانية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 8:18 مساءً

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم استمرار أعمال القتل والتدمير والتهجير التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين التي كان آخرها المجزرة البشعة نتيجة استهداف منطقة الفالوجا بمخيم جباليا للمرة الثانية في خلال 24 ساعة إضافة إلى القصف الهمجي لمخبز في مدينة غزة ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك في إطار جرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف بشكل عشوائي ومتعمد كل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر. وحذّرت المنظمة من خطورة استهداف المستشفيات في قطاع غزة سواء بالقصف أو نفاد الوقود لتشغيل المولدات في المستشفيات القليلة العاملة في قطاع غزة ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة ويشكل جريمة إبادة جماعية. وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي من أجل التحرك العاجل لمنع حدوث كارثة إنسانية من خلال توفير المستلزمات الضرورية لتشغيل المستشفيات المهددة بالإغلاق في قطاع غزة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه العسكري وضمان إيصال الاحتياجات الأساسية وقوافل الإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة.

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