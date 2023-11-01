تراند اليوم : بالفيديو.. "الخثلان" يكشف عن أحكام الصلاة داخل الطائرة والمصعد دون قبلة أو طهارة

صحيفة الخليج 365: كشف الشيخ سعد الخثلان خلال لقاء له مع قناة الرسالة، عن أحكام الصلاة في الطائرة والمصعد.

وردا على سؤال المذيع بشأن ما يفعله شخص إذا احتجز داخل مصعد لمدة 10 ساعات أو أكثر وليس لديه ماء ويجهل القبلة، قال:"إذا كانت الصلاة مما تجمع مع غيرها فيمكن جمعها، فمثلا يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء".

وتابع:" إذا كانت الصلاة لا تجمع مع غيرها فيصلي على حسب حاله حتى لو بغير قبلة أو غير طهارة، ولا يترك الصلاة حتى ينتهي وقتها".

وأشار إلى أن من الأخطاء الشائعة وجود عدد كبير من الركاب داخل الطائرة وعندما يحين وقت الصلاة لا يصلي سوى عدد قليل، وهذا بسبب الجهل أو التساهل، فالواجب أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها ولو بدون ركوع أو سجود، إلا إذا كانت الصلاة يمكن جمعها مع غيرها سواء جمع تقديم أو تأخير.