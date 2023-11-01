تراند اليوم : "لماذا لا تقطعه ⁧‫إيران‬⁩ ؟".. بالفيديو : وزير كويتي سابق يرد على المطالبة بقطع إمدادات النفط العربية

صحيفة الخليج 365: انتقد وزير الإعلام الكويتي السابق سعد العجمي المطالبة بقطع إمدادات النفط العربية، بسبب التصعيد العسكري في غزة منذ تنفيذ حركة حماس عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر وحتى الآن.

وقال خلال مداخلة مع قناة" العربية ":" قبل يومين حماس قدمت الشكر إلى إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن"، مضيفا أن الحركة تجاهلت تركيا وقطر والكويت.

وتابع:" أوجه اللوم إلى المحور الإيراني الذي يقول على العرب قطع إمدادات النفط"، وأردف:" هل تعلمون أن العراق وإيران ينتجان من النفط والغاز 6 ملايين برميل يوميا"، وتساءل لماذا لا يمنعون تصدير النفط.

واختتم قائلا:" هذا ليس وقت اللوم، ولكن أيضا ليس وقتا للمزايدة الفارغة"