89 % نسبة مصانع الاسمنت الحاصلة على تصاريح بيئية للتشغيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالرياض أمس الأول، ورشة عمل لمناقشة حالة الالتزام البيئي لصناعة الاسمنت في السعودية؛ بمشاركة بعض الرؤساء التنفيذيين لمصانع الاسمنت وممثلين لشركات الاسمنت وعدد من المهتمين بالمجال البيئي. وبينت دراسة أعدها المركز أن نسبة مصانع الاسمنت التي أصدرت تصاريح البيئة للتشغيل بلغت 89%، فيما بلغت النسبة المئوية للملتزمين بخطط الإجراءات التصحيحية 84%. وأشار القائمون على الورشة إلى إجرائهم لتقييم التأثيرات البيئية الناجمة عن صناعة الاسمنت، من أجل توفير أفضل الحلول التي تضمن استدامة الصناعة، مع العمل على حماية الأوساط البيئية من أي تلوث قد ينتج منها، مؤكدين أن الدراسة البيئية الشاملة ترفع من مستوى الوعي والموثوقية مع أرباب المجال، الذي يشكل رافدا مهما في الاقتصاد، ويقدم للقطاع أهم التجارب العالمية. أهداف الورشة: التحقق من توافق مصانع الاسمنت مع المعايير البيئية بمراحل التصنيع.

بناء ركيزة أساسية تتماشى مع لوائح النظام البيئي.

تحقيق أعلى المعايير، لا سيما في مرحلة التشغيل والإنتاج.

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