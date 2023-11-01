ضبط 18 مخالفا حرقوا مخلفات صناعية بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 18 مخالفا لنظام البيئة، مخالفين لنظام الإقامة، من الجنسية النيجيرية، لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة، بحرق مخلفات صناعية بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها، أو التأثير سلبا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.