تسديد إيجارات بـ992 ألف ريال عن أيتام مكة

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وقدمت 13,460 خدمة للأيتام وأسرهم خلال أكتوبر 2023، موزعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف، وذلك في إطار سعي الجمعية إلى توفير الرعاية الشاملة للأيتام وأسرهم.
وأوضح المدير العام للجمعية محمد آل مانع، أن ما تقدمه الجمعية من خدمات ما هو إلا ثقة اكتسبناها من شركائنا الداعمين لجميع برامج الجمعية، تتضمن كفالات الأيتام وأسرهم والمساعدات المادية والعينية، وإقامة الأنشطة للأيتام وأسرهم.
مبينا أن الجمعية قدمت في الشهر ذاته عددا من البرامج والخدمات التي ترتكز على الخدمات الإغاثية والأنشطة التنموية والقبول المجتمعي، خلال المشاركة في الاحتفال بالأيام العالمية.
من جانب آخر، فقد وصل عدد الأيتام المكفولين بالجمعية إلى 8,292 يتيما، إذ تمكنت خلال مسار الخدمات الإغاثية تقديم الخدمة لـ3,980 مستفيدا تتضمن بعض المساعدات الطارئة، بمبلغ 71,474 ريالا.
وفيما يخص مسار البرامج التنموية للأيتام، فقد تم إطلاق مشروع كوادر لتدريب الطلاب على اجتياز اختبار القدرات العامة «قياس» والتحصيلي، للطلاب الأشد احتياجا، ليتمكن أبناء الجمعية من الحصول على فرصة اجتياز اختبارات قياس والتحصيلي بدرجات عالية، ليتم قبولهم بالجامعات بعد تخرجهم من المرحلة الثانوية.
- الأيتام المكفولون 8,292 يتيما.
- تقديم الخدمة لـ3,980 مستفيدا.
- مساعدات طارئة بـ71,474 ريالا.
- سداد الإيجارات بـ991,560 ريالا.
- توزيع 2500 سلة غذائية.
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