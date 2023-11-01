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الربيعة يبحث في البحرين التسهيلات المقدمة للمعتمرين

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدأ وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين، برفقة وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، وشركاء منظومة الحج والعمرة، وممثلين للقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.

وتأتي الزيارة لبحث سبل التعاون المثمر بين الجانبين، فيما يتعلق بتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين من مواطنين ومقيمين بمملكة البحرين، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، إلى جانب تسليط الضوء على مزايا تأشيرة العمرة الالكترونية للمقيمين، ومنصة «نسك» الرقمية وخدماتها المتعددة.

ويُنتظر أن يعقد الربيعة للقاءات مع مسؤولين في مملكة البحرين، بجانب الالتقاء بمقدمي خدمات الحج والعمرة، لمناقشة آليات توعية المعتمرين والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين من البحرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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