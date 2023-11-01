شكرا لقرائتكم خبر اختيار المملكة بالهيئة الاستشارية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدث قفزة نوعية وفريدة سريعة في العالم وأعادت تعريف الأعمال في جميع القطاعات، حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من التعاملات اليومية للمؤسسات والأفراد وعليه تقف الكثير من الخطط المستقبلية التي يعول عليها في تنمية البلدان وتطوير البشرية، إضافة إلى دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضحت أن التنمية المستدامة بأهدافها المختلفة تعد خطة شاملة برؤية مشتركة لتحقيق مستقبل مشترك لدول العالم وأكثر استدامة للجميع بحلول عام 2030 وفي خضم الثورة الصناعية الرابعة التي يبرز فيها الذكاء الاصطناعي كأحد أهم أركانها الذي بدأت بعض الدول الاعتماد عليه في مختلف الاستخدامات؛ لذا أصبح دمج الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضرورة ملحة.
كانت هذه تفاصيل خبر اختيار المملكة بالهيئة الاستشارية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.