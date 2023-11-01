شكرا لقرائتكم خبر اختيار المملكة بالهيئة الاستشارية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة العبدالكريم، ممثلة المملكة في الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي التابعة لهيئة الأمم المتحدة «إن اختيار المملكة ضمن الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي التابعة لهيئة الأمم المتحدة، يأتي امتدادا للجهود الكبيرة التي تقدمها هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولما توليه من دعم كبير لأبنائها في مختلف المجالات، حتى تبوأت المكانة المرموقة في المنظمات والهيئات الدولية بكل اقتدار».

وأكدت أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدث قفزة نوعية وفريدة سريعة في العالم وأعادت تعريف الأعمال في جميع القطاعات، حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من التعاملات اليومية للمؤسسات والأفراد وعليه تقف الكثير من الخطط المستقبلية التي يعول عليها في تنمية البلدان وتطوير البشرية، إضافة إلى دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضحت أن التنمية المستدامة بأهدافها المختلفة تعد خطة شاملة برؤية مشتركة لتحقيق مستقبل مشترك لدول العالم وأكثر استدامة للجميع بحلول عام 2030 وفي خضم الثورة الصناعية الرابعة التي يبرز فيها الذكاء الاصطناعي كأحد أهم أركانها الذي بدأت بعض الدول الاعتماد عليه في مختلف الاستخدامات؛ لذا أصبح دمج الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضرورة ملحة.