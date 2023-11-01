شكرا لقرائتكم خبر خرائط تفاعلية لخدمات الإرشاد المكاني فـي المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر الخرائط التفاعلية الرقمية أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمات الإرشاد المكاني فـي المسجد الحرام عبر 22 موقعا، تشمل تقديم خدمات إثرائية وثقافية على مدار 24 ساعة، بأكثر من (50) لغة عالمية، ولغير الناطقين باللغة العربية يمكن الاستفادة من خدمات الترجمة والبث المباشر للدروس والخطب بلغات عدة.

كما يمكن لقاصدي المسجد الحرام الاستفادة من خدمة إرشـاد السائلين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، والإرشاد الزماني الذي يُمكنهم من معرفة أوقات الصلوات والدروس والمحاضرات، ومواعيد زيارة المتاحف والمعارض، إضافة إلى خرائط تفاعلية تدل على المواقع في المسجد الحرام، وتدعم خدمة الإرشاد المكاني في رحاب المسجد الحرام مقدمي الخدمات الأخرى بالترجمة اللفظية، بواسطة 74 مترجما، لتمكينهم من تقديم خدماتهم بلغات عدة، ومقاطع مرئية توضح الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين.

كما يمكن للقاصد تجربة الخدمات الرقمية للإرشاد المكاني باستخدام نظام الملاحة (GPS)، للوصول إلى خدمة الخريطة التفاعلية الرقمية باستخدام 200 «QR» رقمي موزعة في كل أنحاء المسجد الحرام.

الخرائط التفاعلية الرقمية