خرائط تفاعلية لخدمات الإرشاد المكاني فـي المسجد الحرام

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كما يمكن لقاصدي المسجد الحرام الاستفادة من خدمة إرشـاد السائلين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، والإرشاد الزماني الذي يُمكنهم من معرفة أوقات الصلوات والدروس والمحاضرات، ومواعيد زيارة المتاحف والمعارض، إضافة إلى خرائط تفاعلية تدل على المواقع في المسجد الحرام، وتدعم خدمة الإرشاد المكاني في رحاب المسجد الحرام مقدمي الخدمات الأخرى بالترجمة اللفظية، بواسطة 74 مترجما، لتمكينهم من تقديم خدماتهم بلغات عدة، ومقاطع مرئية توضح الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين.
كما يمكن للقاصد تجربة الخدمات الرقمية للإرشاد المكاني باستخدام نظام الملاحة (GPS)، للوصول إلى خدمة الخريطة التفاعلية الرقمية باستخدام 200 «QR» رقمي موزعة في كل أنحاء المسجد الحرام.
الخرائط التفاعلية الرقمية
- تسهيل الوصول والتنقل على قاصدي البيت العتيق.
- تحديد مواقع الشعائر الدينية ومعالم الجذب الرئيسة.
- كيفية الوصول إليه عبر مسارات حركة مباشرة.
- تحديد الوجهة باستخدام الهاتف المحمول.
- تراعي الخريطة التنوع الثقافي في المسجد الحرام.
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