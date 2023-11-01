«وقاية»: المملكة جاهزة للجوائح والأوبئة المحتملة

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واستعرضت الهيئة أبرز برامجها وخدماتها في المجالات الصحية وذلك خلال مشاركتها بمعرض ملتقى الصحة العالمي الذي اختتمت فعالياته أمس الأول.
وتسهم «وقاية»عبر محتواها في تحقيق التحول في القطاع الصحي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مشاركتها في الجلسات الحوارية التي يناقش فيها جودة الرعاية الصحية ومستقبل الصحة الوقائية.
وعلى هامش الملتقى وقعت هيئة الصحة العامة 6 مذكرات تعاون واتفاقيات مع جهات محلية وعالمية في مختلف مجالات الصحة العامة، بهدف تعزيز الشراكات الضرورية لتحقيق مستهدفات الصحة العامة.
يذكر أن الموضوعات التي نوقشت على مدى 3 أيام ماضية ذات أهمية لمنظومة الصحة العامة، وتعزيز الأمن الصحي للمملكة، وشملت التصور المستقبلي للصحة العامة في المملكة، وجاهزية المملكة للجوائح والأوبئة المحتملة وغيرها من حوادث الأمن الصحي، وبرامج الوقاية والسيطرة على الأمراض السارية، والتدخلات المتعلقة بالأمراض غير المعدية.
موضوعات تمت مناقشتها:
- تعزيز الأمن الصحي للمملكة.
- التصور المستقبلي للصحة العام.
- جاهزية المملكة للجوائح والأوبئة.
- برامج الوقاية والسيطرة على الأمراض الساري.
- التدخلات المتعلقة بالأمراض غير المعدية.
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