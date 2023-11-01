بدء التسجيل لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج في المدينة

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ودعت الأمانة الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الإعاشة والتغذية، إلى تقديم طلباتهم ورفع المستندات على الرابط: investment.amana-md.gov.sa/HajEasha، عبر المسار الموحد لوزارة الحج والعمرة.
من جهة أخرى، أدى 5613215 مصليا، الصلاة في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، تواكبهم مختلف الخدمات الميدانية والإرشادية، وخدمات السقيا، والنظافة، والتنقل، وتفطير الصائمين، وتنظيم دخول وخروج المصلين عبر 100 باب في أرجاء المسجد النبوي.
وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، في تقرير إحصائي عن أبرز الخدمات المقدمة للمصلين خلال الفترة من 8 إلى 15 ربيع الآخر الجاري، أن 119651 مصليا، وكذلك 117382 مصلية، أدوا الصلاة في الروضة الشريفة.
كما شرُف 458298 زائرا بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيه (رضي الله عنهما).
وبين الإحصاء أن 17330 زائرا استفادوا من الخدمات المتاحة لكبار السن وذوي الإعاقة، في المواقع المخصصة لهذه الفئة في رحاب المسجد النبوي خلال الصلوات الخمس.
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